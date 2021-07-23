|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСУДАРСТВА НАЗНАЧЕНЫ В РЯД БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
14:52 23.07.2021
Постановлением Совета министров № 337 от 15 июня 2021 года в органы управления отдельных белорусских хозяйственных обществ назначены новые представители государства.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина, помимо ОАО «Минское производственное кожевенное объединение», ОАО «Камволь» и «Гронитекс», также будет представлять интересы государства в органах управления ОАО «Моготекс».
Заместитель председателя концерна «Беллегпром» Вадим Ламков назначен представителем государства в органах управления ОАО «Свитанак» (Жодино).
Представителями государства в ОАО «Ивацевичдрев» назначены заместители председателя концерна «Беллесбумпром» Татьяна Цыбулько и Александр Пшенный, который также отвечает за ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат».
Первый замминистра информации Андрей Кунцевич будет представлять государство в ЗАО «Второй национальный телеканал» и «Столичное телевидение» (ранее интересы государства в этих компаниях представлял бывший министр информации Игорь Луцкий.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 23.07.2021
Курсы в банках
на 23.07.2021
Конвертация в банках
на 23.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте