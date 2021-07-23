НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

НОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСУДАРСТВА НАЗНАЧЕНЫ В РЯД БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

14:52 23.07.2021 Постановлением Совета министров № 337 от 15 июня 2021 года в органы управления отдельных белорусских хозяйственных обществ назначены новые представители государства. Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина, помимо ОАО «Минское производственное кожевенное объединение», ОАО «Камволь» и «Гронитекс», также будет представлять интересы государства в органах управления ОАО «Моготекс». Заместитель председателя концерна «Беллегпром» Вадим Ламков назначен представителем государства в органах управления ОАО «Свитанак» (Жодино). Представителями государства в ОАО «Ивацевичдрев» назначены заместители председателя концерна «Беллесбумпром» Татьяна Цыбулько и Александр Пшенный, который также отвечает за ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат». Первый замминистра информации Андрей Кунцевич будет представлять государство в ЗАО «Второй национальный телеканал» и «Столичное телевидение» (ранее интересы государства в этих компаниях представлял бывший министр информации Игорь Луцкий.