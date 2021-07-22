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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СТАВКА НДС НА РЯД ТОВАРОВ В БЕЛАРУСИ СНИЖЕНА
12:14 23.07.2021
Лукашенко 22 июля подписал указ № 285 "О налогообложении", сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, документом внесены корректировки в отдельные положения налогового законодательства с учетом правоприменительной практики. В частности, признаны утратившими силу указы и отдельные нормы указов, положения которых нашли отражение в обновленном Налоговом кодексе. Освобождены от обложения подоходным налогом доходы, полученные в виде страхового возмещения или обеспечения в связи с наступлением страховых случаев по договорам добровольного страхования жизни и дополнительных пенсий, заключенным до 1 января 2021 года на срок менее трех лет.
Также снижена ставка налога на добавленную стоимость с 20% до 10% в отношении отдельных продовольственных товаров: печенья растворимого, овощей и иных гомогенизированных продуктов, фруктов, орехов и соков для детского питания. Положения указа от 12 мая 2020 года № 160 "Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности" приведены в соответствие с терминологией и подходами, используемыми в Налоговом кодексе при исчислении, освобождении от уплаты и определении размера ставок земельного налога.
Кроме того, указом установлен особый порядок (с применением повышенного коэффициента к кадастровой стоимости в размере 0,015) исчисления в 2021-2022 годах арендной платы за земельные участки, предоставленные для размещения торговых центров, в том числе автомобильных стоянок, обслуживающих эти торговые центры, торговых объектов, входящих в торговую сеть.
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