ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.07.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ УРЕЗАЛ НАДБАВКИ ЗА РАБОТУ В УСЛОВИЯХ COVID-19


11:01 23.07.2021

Министерство здравоохранения Беларуси по согласованию с Республиканским комитетом Белорусского профсоюза работников здравоохранения скорректировало подходы к установлению надбавки за работу в условиях инфекции COVID-19 с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, уровня заболеваемости и вакцинации работников здравоохранения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, приказом Минздрава № 892 от 20 июля 2021 г. внесены изменения в Методические рекомендации по применению указа от 16 апреля 2020 г. № 131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения».

В ведомстве обращают внимание, что из рекомендаций исключен пункт о применении расчета «треть отработанных часов и (или) смен в условиях инфекции» для установления надбавки в полном объеме за все отработанное время. Отмена данного пункта вводится с 1 августа 2021 г.

Пример: врач-терапевт отработал 160 часов (20 рабочих дней или смен). Из них в течение 7 рабочих дней (смен), что составляет более трети отработанного времени, продолжительностью 8 часов, оказывал медицинскую помощь пациентам с COVID-19 на протяжении 1-2 часов в день. Надбавка по указу № 131 устанавливается за 7 рабочих дней (смен), т.е. за 56 часов (7 смен х 8 часов), а не за все отработанное время (160 часов).

Министерство здравоохранения также обращает внимание, что установление и выплата надбавки по указу № 131 производится за рабочие дни (рабочие смены). Оплата производится раздельно по каждой строке табеля учета рабочего времени - работе по основной должности, работе сверх нормы рабочего времени, работе на условиях совместительства, во время которых произошел контакт с пациентом с диагнозом COVID-19, что подтверждено первичной медицинской документацией.

«Руководителям организаций здравоохранения необходимо продолжить работу по рациональной расстановке кадров и минимизации (без ущерба для качества) работников, привлекаемых к оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19», - отмечают в министерстве.

По данным Минздрава, в текущем году на надбавки за работу в условиях, связанных с COVID-19, было направлено Br589,4 млн из средств консолидированного бюджета. За май 2021-го эти выплаты получили почти 69 тыс. работников здравоохранения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.07.2021
валюта курс
EUR 2.9662
USD 2.5148
RUB 3.4120
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.07.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9662 -0.0132
USD 2.5148 -0.0179
RUB 3.4120 +0.0109
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9580 2.9610
USD 2.5120 2.5150
RUB 3.4020 3.4120
подробнее

Конвертация в банках
на 23.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1800
EUR/RUB 86.7500 87.1000
USD/RUB 73.7000 73.9500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте