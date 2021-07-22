Министерство здравоохранения Беларуси по согласованию с Республиканским комитетом Белорусского профсоюза работников здравоохранения скорректировало подходы к установлению надбавки за работу в условиях инфекции COVID-19 с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, уровня заболеваемости и вакцинации работников здравоохранения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, приказом Минздрава № 892 от 20 июля 2021 г. внесены изменения в Методические рекомендации по применению указа от 16 апреля 2020 г. № 131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения».

В ведомстве обращают внимание, что из рекомендаций исключен пункт о применении расчета «треть отработанных часов и (или) смен в условиях инфекции» для установления надбавки в полном объеме за все отработанное время. Отмена данного пункта вводится с 1 августа 2021 г.

Пример: врач-терапевт отработал 160 часов (20 рабочих дней или смен). Из них в течение 7 рабочих дней (смен), что составляет более трети отработанного времени, продолжительностью 8 часов, оказывал медицинскую помощь пациентам с COVID-19 на протяжении 1-2 часов в день. Надбавка по указу № 131 устанавливается за 7 рабочих дней (смен), т.е. за 56 часов (7 смен х 8 часов), а не за все отработанное время (160 часов).

Министерство здравоохранения также обращает внимание, что установление и выплата надбавки по указу № 131 производится за рабочие дни (рабочие смены). Оплата производится раздельно по каждой строке табеля учета рабочего времени - работе по основной должности, работе сверх нормы рабочего времени, работе на условиях совместительства, во время которых произошел контакт с пациентом с диагнозом COVID-19, что подтверждено первичной медицинской документацией.

«Руководителям организаций здравоохранения необходимо продолжить работу по рациональной расстановке кадров и минимизации (без ущерба для качества) работников, привлекаемых к оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19», - отмечают в министерстве.

По данным Минздрава, в текущем году на надбавки за работу в условиях, связанных с COVID-19, было направлено Br589,4 млн из средств консолидированного бюджета. За май 2021-го эти выплаты получили почти 69 тыс. работников здравоохранения.