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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ И МЕСТНЫМ ОРГАНАМ ВЛАСТИ ПЕРЕДАНА ЧАСТЬ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ ГОССОБСТВЕННОСТИ
09:51 23.07.2021
Правительству и местным органам власти передается часть президентских функций, касающихся приватизации государственной собственности. Соответствующий декрет № 4 подписал 22 июля Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, документом вносятся корректировки в декрет № 3 от 20 марта 1998 года "О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь".
"Таким образом функции главы государства по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, акции которых находятся в собственности Республики Беларусь, переданы правительству, если они находятся в собственности административно-территориальных единиц - облисполкомам и Минскому горисполкому", - говорится в комментарии к документу.
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