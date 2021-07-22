На общественное обсуждение вынесен проект указа «Об аренде и безвозмездном пользовании имуществом».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта являются общественные отношения по временному владению и (или) пользованию имуществом, находящимся в государственной собственности, а также собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50 процентов акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц.

Проект указа направлен на дальнейшее совершенствование арендных отношений, повышение эффективности использования государственного имущества, а также имущества, находящегося в собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно­территориальных единиц, а также уточнение отдельных норм указа от 29 марта 2012 г. № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом».

Организатор публичного обсуждения – Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 22 июля по 1 августа 2021 г. forum=15&topic=16358