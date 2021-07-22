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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ УКАЗА ОБ АРЕНДЕ И БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВОМ
17:58 22.07.2021
На общественное обсуждение вынесен проект указа «Об аренде и безвозмездном пользовании имуществом».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта являются общественные отношения по временному владению и (или) пользованию имуществом, находящимся в государственной собственности, а также собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50 процентов акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц.
Проект указа направлен на дальнейшее совершенствование арендных отношений, повышение эффективности использования государственного имущества, а также имущества, находящегося в собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административнотерриториальных единиц, а также уточнение отдельных норм указа от 29 марта 2012 г. № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом».
Организатор публичного обсуждения – Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 22 июля по 1 августа 2021 г. forum=15&topic=16358
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