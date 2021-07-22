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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СКОРРЕКТИРОВАН ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
16:45 22.07.2021
Постановлением Совета министров № 415 от 20 июля 2021 г. внесены изменения в постановление правительства от 15 марта 2012 г. № 229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, введена обязанность изучения конъюнктуры рынка при проведении процедуры закупки из одного источника.
При этом постановлением дополнительно определено, что решение об экономической нецелесообразности или невозможности осуществления закупки с применением процедуры закупки из одного источника у производителей или их сбытовых организаций (официальных торговых представителей) принимается организацией на основании результатов изучения конъюнктуры рынка. При изучении конъюнктуры рынка обязательным является направление организацией запросов в адрес отечественных производителей (при их наличии), в том числе организаций, входящих с организацией в состав одного холдинга, государственного объединения.
Под отечественными производителями понимаются производящие товары, выполняющие работы или оказывающие услуги юридические лица Республики Беларусь и физические лица – граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе являющиеся индивидуальными предпринимателями, постоянно проживающие в Республике Беларусь.
Документом исключена обязанность применения преференциальной поправки – иное может быть установлено вышестоящим государственным органом (организацией).
Кроме того, предусмотрена обязанность в течение месяца направлять в МАРТ информацию о лицах, подлежащих включению в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам; определен перечень товаров, при закупке которых необходимо обеспечить минимальную долю закупок белорусских товаров.
Расширен также перечень случаев, на которые не распространяет действие постановление Совета министров № 229 от 15 марта 2012 г.
Действие постановления № 415 не распространяется на закупки, если договоры заключены или процедуры закупок начаты до вступления в силу настоящего постановления.
«Указанные закупки завершаются в соответствии с законодательством, действовавшим до вступления в силу настоящего постановления», – говорится в документе.
Изменения вступают в силу после официального опубликования постановления.
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