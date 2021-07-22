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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ВСТУПЯТ В СИЛУ 23 ИЮЛЯ
15:16 22.07.2021
23 июля 2021 г. вступает в силу постановление Министерства здравоохранения № 48 от 7 мая 2021 г., которым внесены изменения в Инструкцию о порядке проведения экспертизы временной нетрудоспособности, утвержденную ведомственным постановлением № 104 от 24 декабря 2014 г.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, изменениями в том числе предусмотрено:
уточнение случаев, при которых определяется нуждаемость в уходе больного члена семьи (если отсутствие ухода угрожает его здоровью):
острые заболевания (травмы);
кризовые состояния;
обострение (декомпенсация) хронических заболеваний;
временной нетрудоспособности (ВН) по уходу за инвалидом I группы в случае, если человек, который фактически осуществляет за ним уход, не может этого делать по состоянию своего здоровья;
уточнение вопросов проведения экспертизы ВН (проводимой врачебно-консультационной комиссией) при необходимости выдачи документа, удостоверяющего ВН, на основании медицинских документов (выписок из них), подтверждающих ВН, выданных в стране проживания:
пациентам, находящимся за пределами Беларуси и работающим дистанционно в учреждениях на территории Республики Беларусь;
пациентам, работающим в учреждениях Беларуси за границей (в дипломатических, торговых и постоянных представительствах, консульских учреждениях и др.), в обособленных подразделениях организаций Беларуси на территории других стран.
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