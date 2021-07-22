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УСТАНОВЛЕНА ВЫПЛАТА ЕЖЕГОДНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН КО ДНЮ ПОБЕДЫ - УКАЗ
13:39 22.07.2021
Лукашенко подписал 21 июля 2021 года указ № 281 "О выплате ежегодной материальной помощи отдельным категориям граждан ко Дню Победы", сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, материальная помощь ветеранам в Беларуси до 2021 года оказывалась в преддверии юбилейных дат Победы в Великой Отечественной войне и освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
В соответствии с подписанным указом устанавливается дополнительная социальная поддержка в виде выплаты ежегодной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и некоторым категориям граждан, пострадавшим от последствий войны, в связи с празднованием Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Размер ежегодных выплат, согласно указу, будет устанавливаться Советом министров, источник финансирования - республиканский бюджет.
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