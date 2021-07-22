Постановлением Министерства спорта и туризма № 23 от 24 июня 2021 года утверждена Инструкция о порядке и условиях медицинского обеспечения специализированных учебно-спортивных учреждений, средних школ – училищ олимпийского резерва.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом предусмотрено, что для медицинского обеспечения специализированных учебно-спортивных учреждений, средних школ – училищ олимпийского резерва создается медицинская служба, которая является структурным подразделением организации, либо вводится штатная единица медицинского работника.

Медицинское обеспечение в указанных организациях предусматривает, в частности:

проведение обязательных предварительных и периодических, а также внеочередных медицинских осмотров спортсменов и спортсменов-учащихся в учреждениях спортивной медицины по месту прохождения спортивной подготовки;

оказание первичной медицинской помощи спортсменам и спортсменам-учащимся;

направление спортсменов и спортсменов-учащихся для получения медицинской помощи в учреждения спортивной медицины и (или) государственные организации здравоохранения по месту жительства (месту пребывания);

информирование тренеров-преподавателей по виду спорта о результатах обязательных и внеочередных медицинских осмотров спортсменов и спортсменов-учащихся с целью корректировки индивидуальных планов спортивной подготовки;

контроль за состоянием здоровья спортсменов в период учебно-тренировочного процесса;

составление индивидуальных планов спортивной подготовки по результатам прохождения обязательных и внеочередных медицинских осмотров;

оказание медицинской помощи во время проведения спортивных мероприятий;

внедрение в процесс спортивной подготовки новых современных методов диагностики, лечения, реабилитации и восстановления физической работоспособности спортсменов и спортсменов-учащихся;

организацию и осуществление противоэпидемических мероприятий в местах пребывания спортсменов и спортсменов-учащихся.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.