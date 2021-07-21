Лукашенко подписал 21 июля указ № 283 о признании утратившими силу ряда указов, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, документ принят в целях приведения законодательства о регулировании фирменной торговли в соответствие с законом от 4 января 2021 года, которым внесены поправки в Закон "О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь".

Утратившими силу признаются указ № 113 "О развитии фирменной торговли" от 20 марта 1996 года, а также нормы иных указов, предусматривающих внесение в него изменений и дополнений.