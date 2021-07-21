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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА ЛЮБИТЕЛЬСКОГО РЫБОЛОВСТВА И ВЕДЕНИЯ РЫБОЛОВНОГО ХОЗЯЙСТВА В БЕЛАРУСИ


09:55 22.07.2021

Лукашенко подписал 21 июля указ № 284 "О рыболовстве и рыболовном хозяйстве", которым утверждены правила любительского рыболовства и ведения рыболовного хозяйства, сообщает его пресс-служба.

Согласно правилам любительского рыболовства, для граждан упрощается порядок пользования рыболовными угодьями: исключены излишние требования к орудиям любительского рыболовства, расширен перечень таких орудий, снят запрет на использование осветительных приборов, предоставлены льготы на платное любительское рыболовство дополнительным категориям граждан (пенсионерам, воинам-интернационалистам, лицам до 16 лет). Также разрешается любительский лов рыбы во всех рыболовных угодьях фонда запаса, а также переданных для промыслового рыболовства. Увеличиваются нормы вылова за счет снятия ограничений на лов инвазивных видов рыбы (например, бычка, ротана-головешки, сомика американского).

Кроме того, устанавливаются требования к подводной охоте. Такой вид рыболовства возможен только в определенных облисполкомами водоемах при условии наличия у гражданина при себе удостоверения на право подводной охоты, выданного Белорусским обществом охотников и рыболовов.

В соответствии с правилами ведения рыболовного хозяйства введено право на промысловое рыболовство путем реализации квот без аренды рыболовных угодий. Совершенствуются подходы к управлению, воспроизводству и охране рыбных ресурсов, в частности установлен порядок определения местоположения и границ зимовальных ям, актуализированы нормативы вылова рыбы с учетом рекомендаций и исследований Национальной академии наук Беларуси.

Новыми правилами создаются дополнительные условия для ведения рыболовного хозяйства: расширен перечень лиц, имеющих право на получение промысловых билетов, предоставлена возможность выдачи таких билетов сроком до 5 лет. Функции контроля за ведением рыболовного хозяйства закрепляются за Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира.

В целом изданным указом оптимизируются нормы, регулирующие любительское рыболовство и ведение рыболовного хозяйства, предусматривается порядок изготовления, хранения и сбыта рыболовных сетей, сетематериалов, традиционных национальных орудий любительского рыболовства.
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