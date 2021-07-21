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ОБСУДИТЬ ВОПРОСЫ АВТОПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ МОЖНО ДО 31 ИЮЛЯ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
17:08 21.07.2021
МИНСК, 21 июля /ЭКОПРЕСС/. На общественное обсуждение вынесен проект указа «О вопросах автомобильных перевозок пассажиров».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект подготовлен с целью обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров, создания условий для добросовестной конкуренции и повышения качества оказываемых населению услуг.
Проектом указа предусматриваются в том числе:
разработка механизм допуска к рынку автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, в том числе автомобилями-такси, путем введения:
регистрационных карт транспортного средства;
карты допуска водителя автомобильного транспортного средства;
карты допуска диспетчера автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении;
карты допуска диспетчера такси;
введение оснований для принятия ограничительных мер и ограничительные меры за нарушения законодательства в сфере автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, в том числе автомобилями-такси;
обязанность заключения автомобильными перевозчиками – юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, (за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность самостоятельно без привлечения иных лиц), с водителями транспортных средств трудовых договоров;
регулирование вопросов аренды транспортного средства с экипажем с установлением нормы, что по договору аренды (фрахтования на время) транспортного средства с экипажем при выполнении автомобильных перевозок пассажиров арендатором транспортного средства могут выступать только юридические лица и индивидуальные предприниматели;
Проектом предлагается внесение изменений в указ от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» в целях комплексного охвата контрольными мероприятиями субъектов хозяйствования, выполняющих автомобильные перевозки пассажиров.
Организатор публичного обсуждения – Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 21 по 31 июля 2021 г.
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