МИНСК, 21 июля /ЭКОПРЕСС/. На общественное обсуждение вынесен проект указа «О вопросах автомобильных перевозок пассажиров».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект подготовлен с целью обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров, создания условий для добросовестной конкуренции и повышения качества оказываемых населению услуг.

Проектом указа предусматриваются в том числе:

разработка механизм допуска к рынку автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, в том числе автомобилями-такси, путем введения:

регистрационных карт транспортного средства;

карты допуска водителя автомобильного транспортного средства;

карты допуска диспетчера автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении;

карты допуска диспетчера такси;

введение оснований для принятия ограничительных мер и ограничительные меры за нарушения законодательства в сфере автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, в том числе автомобилями-такси;

обязанность заключения автомобильными перевозчиками – юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, (за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность самостоятельно без привлечения иных лиц), с водителями транспортных средств трудовых договоров;

регулирование вопросов аренды транспортного средства с экипажем с установлением нормы, что по договору аренды (фрахтования на время) транспортного средства с экипажем при выполнении автомобильных перевозок пассажиров арендатором транспортного средства могут выступать только юридические лица и индивидуальные предприниматели;

Проектом предлагается внесение изменений в указ от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» в целях комплексного охвата контрольными мероприятиями субъектов хозяйствования, выполняющих автомобильные перевозки пассажиров.

Организатор публичного обсуждения – Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 21 по 31 июля 2021 г.