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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ПРОДЛИЛО СРОК САНАЦИИ СП «АМИПАК» ДО 3 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА

14:57 21.07.2021 Постановлением Совмина № 414 от 19 июля 2021 года продлен срок санации белорусско-нидерландского совместного предприятия «Амипак» ОАО. «Согласовать ходатайство Гомельского облисполкома о продлении до 3 апреля 2026 г. срока санации Белорусско-нидерландского совместного предприятия «АМИПАК» – открытого акционерного общества», - говорится в опубликованном на Национальном правовом интернет-портал документе. СП «АМИПАК»-ОАО - многопрофильное производственное предприятие, выпускающее широкий ассортимент упаковочных материалов и продукции для нужд пищевой и фармацевтической промышленности, сельского хозяйства, торговых и промышленных предприятий Республики Беларусь, стран Таможенного союза, СНГ и дальнего зарубежья. Это одно из крупнейших предприятий СНГ по производству гибких упаковочных материалов, одноразовой упаковки и полимерной многооборотной тары.