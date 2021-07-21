Лукашенко 15 июля 2021 г. подписал Закон № 119-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, положения закона нацелены, с одной стороны, на либерализацию в сфере производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта, с другой, – на защиту интересов государства, нравственности и здоровья граждан от попадания на рынок нелегального фальсифицированного алкоголя, сокращение теневого сегмента рынка.

Основными новациями закона являются: исключение требования об оснащении железнодорожного транспорта специальными техническими средствами регистрации в автоматическом режиме движения; отмена административной процедуры выдачи контрольных марок; установление дополнительных способов прекращения дебиторской задолженности за поставленную алкогольную продукцию; изменение требований к производству и продаже оригинальных алкогольных напитков.

Кроме того, в целях защиты отечественных производителей алкогольных напитков введен запрет на выплату поставщиками алкогольных напитков любых вознаграждений субъекту торговли в связи с приобретением им у поставщика определенного количества таких напитков либо за оказание услуг, направленных на повышение спроса на эти товары.

Закон вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.