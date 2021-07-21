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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ВВЕДУТ ЗАПРЕТ НА ВЫПЛАТУ ПОСТАВЩИКАМИ АЛКОГОЛЯ ЛЮБЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ ТОРГОВЛИ ЗА ИХ ПРИОБРЕТЕНИЕ
14:04 21.07.2021
Лукашенко 15 июля 2021 г. подписал Закон № 119-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, положения закона нацелены, с одной стороны, на либерализацию в сфере производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта, с другой, – на защиту интересов государства, нравственности и здоровья граждан от попадания на рынок нелегального фальсифицированного алкоголя, сокращение теневого сегмента рынка.
Основными новациями закона являются: исключение требования об оснащении железнодорожного транспорта специальными техническими средствами регистрации в автоматическом режиме движения; отмена административной процедуры выдачи контрольных марок; установление дополнительных способов прекращения дебиторской задолженности за поставленную алкогольную продукцию; изменение требований к производству и продаже оригинальных алкогольных напитков.
Кроме того, в целях защиты отечественных производителей алкогольных напитков введен запрет на выплату поставщиками алкогольных напитков любых вознаграждений субъекту торговли в связи с приобретением им у поставщика определенного количества таких напитков либо за оказание услуг, направленных на повышение спроса на эти товары.
Закон вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.
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