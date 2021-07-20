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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ НА ТРИ МЕСЯЦА ЗАПРЕТИЛО ВЫВОЗ ГРЕЧКИ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
10:59 21.07.2021
Постановлением Совета министров № 412 от 19 июля 2021 г. введен временный запрет на вывоз отдельных видов товаров.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, установлен временный запрет на вывоз за пределы Беларуси в государства – члены ЕАЭС муки из пшеницы и спельты, крупы грубого помола из гречихи, гречневого зерна обсушенного, готовых пищевых продуктов из гречихи (товары) независимо от страны происхождения указанных товаров.
Кроме того, запрещено вывозить за пределы таможенной территории ЕАЭС в Беларуси в государства, не являющиеся государствами – членами ЕАЭС, товары, помещенные под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта (таможенные процедуры).
Данный запрет не распространяется на товары:
вывозимые за пределы Республики Беларусь в государства – члены ЕАЭС, а также в государства, не являющиеся государствами – членами ЕАЭС, для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства Беларуси, а также в качестве припасов;
перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС;
помещенные под таможенные процедуры в государстве – члене ЕАЭС, отличном от Республики Беларусь, перемещаемые транзитом через территорию Республики Беларусь.
Временный запрет на вывоз также распространяется на товары, которые помещены под таможенные процедуры в Беларуси до вступления в силу настоящего постановления и фактический вывоз которых за пределы республики в соответствии с таможенными процедурами осуществляется после вступления в силу настоящего постановления.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение трех месяцев.
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