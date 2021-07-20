В Беларуси приняты дополнительные меры для развития рыболовного хозяйства в стране. Соответствующий указ № 279 подписал 20 июля Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, документ вносит изменения в указ № 268 от 14 июля 2016 года "О создании и деятельности открытого акционерного общества "Агентство по управлению активами".

В частности, утвержден комплекс мер, включающий механизмы внедрения прогрессивных форм управления рыбоводными организациями и эффективного ведения рыболовного хозяйства. Основными из них являются реструктуризация обязательств рыбоводных организаций по кредитам, а также передача акций, находящихся в собственности государства, в доверительное управление успешно развивающихся компаний.

Ожидается, что "данные меры позволят освободить рыбоводные организации от долговой нагрузки и будут способствовать успешному ведению рыболовного хозяйства".