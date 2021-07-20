|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДПИСАН УКАЗ О ПРИЗЫВЕ НА СРОЧНУЮ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ И УВОЛЬНЕНИИ В ЗАПАС
17:42 20.07.2021
Лукашенко 20 июля подписал указ № 277 "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве", сообщает его пресс-служба.
"В целях поддержания боевой готовности Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований документом предусматривается призвать в августе - ноябре 2021 года на срочную военную службу и службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку", - говорится в комментарии к документу.
Одновременно указом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы и резервистов, выслуживших установленные сроки.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 20.07.2021
Курсы в банках
на 20.07.2021
Конвертация в банках
на 20.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте