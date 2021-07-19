Постановлением Совета министров №381 от 2 июля 2021 г. утверждены Правила доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и Правила доступа к услугам по передаче и (или) распределению электрической энергии.

Кроме того, изменяются:

Правила электроснабжения, утвержденные постановлением Совета министров № 1394 от 17 октября 2011 г.;

Положение о порядке формирования цен (тарифов) на природный и сжиженный газ, электрическую и тепловую энергию, утвержденное постановлением Совмина № 222 от 17 марта 2014 г.;

единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением Совета министров № 156 от 17 февраля 2012 г.

Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено до 21 октября 2021 г. привести свои нормативные правовые акты в соответствие с постановлением № 381.

По информации Министерства энергетики, в рамках исполнения поручения правительства ведомством будут разработаны и утверждены в том числе:

Инструкция о порядке планирования и калькулирования затрат на оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;

Инструкция о порядке планирования и калькулирования затрат на оказание услуг по распределению, передаче и распределению электрической энергии;

формы:

ведомственной отчетности об объемах производства, передачи, распределения и продажи электрической энергии (для юридических лиц, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении блок-станцию);

заявления о намерении заключить договор оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;

заявления о намерении заключить договор оказания услуг по передаче и распределению электрической энергии и (или) договор оказания услуг по распределению электрической энергии.

С учетом положений постановления № 381:

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, являющимся владельцами блок-станций, необходимо в период с 21 октября 2021 г. до 1 декабря 2021 г. обеспечить:

заключение с энергоснабжающими организациями, входящими в состав ГПО «Белэнерго», договоров оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике на основании подаваемых в указанные энергоснабжающие организации владельцами блок-станций заявлений по форме, определяемой с 21 октября 2021 г. постановлением Министерства энергетики от 29 января 2016 г. № 4 «Об установлении форм документов»;

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в соответствии с частью второй пункта 5 Правил доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, в случае отказа владельца блок-станции от заключения договора оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике блок-станция такого владельца должна быть отключена от электрической сети энергоснабжающей организации, входящей в состав ГПО «Белэнерго», или иного владельца электрической сети;

внесение изменений в заключенные с энергоснабжающими организациями, входящими в состав ГПО «Белэнерго», договоры электроснабжения с владельцем блок-станции либо перезаключение таких договоров в связи с изменением их существенных условий;

юридическим лицам, являющимся владельцами блок-станций, необходимо в 2022 году и последующие годы обеспечить составление и предоставление в установленные сроки энергоснабжающим организациям, входящим в состав ГПО «Белэнерго», данных ведомственной отчетности об объемах производства, передачи, распределения и продажи электрической энергии».