ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.07.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ДО 1 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА НЕОБХОДИМО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОРЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ


11:41 20.07.2021

Постановлением Совета министров №381 от 2 июля 2021 г. утверждены Правила доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и Правила доступа к услугам по передаче и (или) распределению электрической энергии.

Кроме того, изменяются:

Правила электроснабжения, утвержденные постановлением Совета министров № 1394 от 17 октября 2011 г.;

Положение о порядке формирования цен (тарифов) на природный и сжиженный газ, электрическую и тепловую энергию, утвержденное постановлением Совмина № 222 от 17 марта 2014 г.;

единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением Совета министров № 156 от 17 февраля 2012 г.

Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено до 21 октября 2021 г. привести свои нормативные правовые акты в соответствие с постановлением № 381.

По информации Министерства энергетики, в рамках исполнения поручения правительства ведомством будут разработаны и утверждены в том числе:

Инструкция о порядке планирования и калькулирования затрат на оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;

Инструкция о порядке планирования и калькулирования затрат на оказание услуг по распределению, передаче и распределению электрической энергии;

формы:

ведомственной отчетности об объемах производства, передачи, распределения и продажи электрической энергии (для юридических лиц, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении блок-станцию);

заявления о намерении заключить договор оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;

заявления о намерении заключить договор оказания услуг по передаче и распределению электрической энергии и (или) договор оказания услуг по распределению электрической энергии.

С учетом положений постановления № 381:

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, являющимся владельцами блок-станций, необходимо в период с 21 октября 2021 г. до 1 декабря 2021 г. обеспечить:

заключение с энергоснабжающими организациями, входящими в состав ГПО «Белэнерго», договоров оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике на основании подаваемых в указанные энергоснабжающие организации владельцами блок-станций заявлений по форме, определяемой с 21 октября 2021 г. постановлением Министерства энергетики от 29 января 2016 г. № 4 «Об установлении форм документов»;

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в соответствии с частью второй пункта 5 Правил доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, в случае отказа владельца блок-станции от заключения договора оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике блок-станция такого владельца должна быть отключена от электрической сети энергоснабжающей организации, входящей в состав ГПО «Белэнерго», или иного владельца электрической сети;

внесение изменений в заключенные с энергоснабжающими организациями, входящими в состав ГПО «Белэнерго», договоры электроснабжения с владельцем блок-станции либо перезаключение таких договоров в связи с изменением их существенных условий;

юридическим лицам, являющимся владельцами блок-станций, необходимо в 2022 году и последующие годы обеспечить составление и предоставление в установленные сроки энергоснабжающим организациям, входящим в состав ГПО «Белэнерго», данных ведомственной отчетности об объемах производства, передачи, распределения и продажи электрической энергии».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.07.2021
валюта курс
EUR 2.9875
USD 2.5359
RUB 3.4102
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.07.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9875 -0.0044
USD 2.5359 +0.0021
RUB 3.4102 -0.0069
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9840 2.9900
USD 2.5330 2.5360
RUB 3.3920 3.4040
подробнее

Конвертация в банках
на 20.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1810
EUR/RUB 87.7000 88.1500
USD/RUB 74.5000 74.7500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте