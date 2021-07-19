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В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ В ЖКХ, ЗАКУПКА КОТОРЫХ РАЗРЕШЕНА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОЦЕДУРЫ


09:53 20.07.2021

Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства № 8 от 2 июля 2021 г. установлен перечень работ (услуг) по освещению и подсветке населенных пунктов, включая содержание (эксплуатацию) сетей наружного освещения, выполняемых за счет средств местных бюджетов без проведения процедуры закупок, на объектах, закрепленных за специализированными организациями на праве хозяйственного ведения.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в перечень включены:

работы (услуги) по наружному освещению населенных пунктов, в том числе уличному, архитектурному, иллюминационному освещению и подсветке населенных пунктов;

содержание (эксплуатация), включая текущий ремонт объектов (сети, кабельная канализация, иное) наружного освещения;

устройство и (или) установка праздничной иллюминации, иллюминационных установок, мотивов, объемных световых фигур и иных элементов декоративного светового оформления;

содержание (эксплуатация), включая текущий ремонт, оборудования контроля и управления наружным освещением;

электроснабжение в местах проведения массовых мероприятий, содержание (эксплуатация), включая текущий ремонт, сетей и оборудования для временного электроснабжения массовых мероприятий;

лабораторные испытания сетей наружного освещения и подсветки в пределах населенных пунктов, включая расходы на электроэнергию, потребленную на эти цели.

Документ вступает в силу после его официального опубликования и действует в период действия указа № 478 от 22 декабря 2020 г.
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