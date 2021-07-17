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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
14:20 19.07.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об утверждении гигиенического норматива «Критерии оценки радиационного воздействия».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предмет правового регулирования проекта – общественные отношения в области обеспечения радиационной безопасности в части регулирования обращения с источниками ионизирующего излучения и работ на объектах использования атомной энергии, в отношении которых требуется разрешение органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор в соответствии с Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 19 по 29 июля 2021 г.
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