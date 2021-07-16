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СОВМИН БЕЛАРУСИ РАСШИРИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, КОТОРЫМ РАЗРЕШАЕТСЯ ПЕРЕСЕКАТЬ ГРАНИЦУ В ПЕРИОД COVID-19


12:06 19.07.2021

МИНСК, 19 июля /ЭКОПРЕСС/. Совет министров постановлением № 401 от 14 июля 2021 г. расширил перечень лиц, которым разрешается пересекать границу в период COVID-19, а также уменьшил срок самоизоляции при въезде в страну.

Как сообщает Госпогранкомит, среди нововведений:

уменьшение срока самоизоляции с 10 до 7 дней;

освобождение пребывающих лиц от самоизоляции при наличии сертификата о проведенном курсе вакцинации от COVID-19;

возможность представления ПЦР-теста в системе «Путешествую без COVID-19»;

разрешение безвизового въезда иностранцев на 5 дней для вакцинации;

разрешение выезда за границу гражданам Беларуси к месту постоянного жительства по документу, подтверждающему не только постоянное проживание в иностранном государстве, но и временное (не чаще одного раза в 6 месяцев);

разрешение выезда иностранцам, имеющим разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь в страну своего гражданства (не чаще одного раза в 6 месяцев);

разрешение выезда гражданам Беларуси, иностранцам, имеющим разрешение на постоянное или временное проживание в нашей стране и гражданам России на территорию Калининградской области России железнодорожным транспортом без пересадок в пути следования.
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