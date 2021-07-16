Указом № 275 от 16 июля 2021 года государственное производственное объединение «Белоруснефть» выведено из подчинения концерна «Белнефтехим».

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, из указа № 576 от 14 сентября 2006 г. исключается пункт «производственное объединение находится в подчинении Белорусского государственного концерна по нефти и химии», а также положение о том, что гендиректор предприятия назначается на должность и освобождается от должности главой Белнефтехима по согласованию с президентом страны.

Указ вступает в силу после его официального опубликования.