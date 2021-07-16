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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРОДЛЕН СРОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ В ВУЗЫ БЕЛАРУСИ ОТ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
15:55 16.07.2021
Постановлением Министерства образования № 128 от 14 июня 2021 г. внесены изменения в ведомственное постановление от 12 апреля 2021 г. № 64, которым определены сроки проведения в 2021 году вступительной кампании для получения высшего образования I ступени.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, изменениями, в частности, предусмотрено продление срока приема документов от иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих в учреждения высшего образования (УВО) для получения высшего образования, в соответствии с международными договорами Республики Беларусь за счет средств бюджета или на платной основе – по 26 июля (ранее – по 17 июля).
Также с 20 по 22 июля установлен срок подачи документов от лиц, прошедших обучение в профильных классах (группах) спортивно-педагогической направленности учреждений общего среднего образования и поступающих на педагогические специальности, установленные согласно приложению к постановлению Министерства образования Республики Беларусь от 16 марта 2017 г. № 21 «Об установлении перечня педагогических специальностей, при поступлении на которые лица зачисляются без вступительных испытаний в учреждения высшего образования».
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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