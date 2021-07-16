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СКОРРЕКТИРОВАН ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО РЕЕСТРА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ БЕЛАРУСИ
14:41 16.07.2021
Постановлением Государственного комитета по имуществу № 9 от 22 апреля 2021 г. утверждена Инструкция о порядке ведения единого реестра административно-территориальных и территориальных единиц Беларуси, регистрации и учета административно-территориальных, территориальных единиц и изменений административно-территориального устройства Республики Беларусь.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, реестр ведет республиканская организация на основании заключенного с Госкомимуществом договора.
Реестр включает в себя: базу данных реестра; архив реестра; цифровую карту реестра.
В базе данных реестра содержится информация в том числе о: наименовании объекта регистрации и учета на русском и белорусском языках (при наличии); административном подчинении административно-территориальных (АТЕ) и территориальных единиц (ТЕ) (при наличии); наименовании административного центра (при наличии); площади АТЕ, ТЕ; границах АТЕ, ТЕ; численности населения АТЕ, ТЕ (человек) (при наличии информации).
База данных и цифровая карта реестра ведутся на электронном носителе информации, архив – на бумажном и (или) электронном носителях информации.
Ведение реестра осуществляется на русском и (или) белорусском языках.
Сведения реестра общедоступны. Они могут предоставляться любому лицу в объеме и порядке, установленных Инструкцией в соответствии с законодательством об информации, информатизации и защите информации.
Ведомственное постановление от 29 января 2010 г. № 10 «О некоторых вопросах ведения единого реестра административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь» признается утратившим силу.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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