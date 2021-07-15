ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.07.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ СОКРАТИЛО СРОК САМОИЗОЛЯЦИИ ДО 7 ДНЕЙ


11:13 16.07.2021

Постановлением Совета министров № 401 от 14 июля 2021 г. внесены изменения в постановления правительства от 8 апреля 2020 г. № 208 «О введении ограничительного мероприятия» и от 30 октября 2020 г. № 624 «О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве здравоохранения, документом отменена необходимость нахождения в самоизоляции для лиц, прибывающих на территорию Беларуси из стран, включенных в перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19 и имеющих сертификат о проведенном курсе вакцинации от COVID-19.

Курс вакцинации должен быть завершен не менее чем за 1 месяц и не более чем за 12 месяцев до даты пересечения Государственной границы Республики Беларусь.

Отменена необходимость нахождения в самоизоляции для лиц, следующих в Беларусь для проведения вакцинации против инфекции COVID-19.

Сокращены до 7 дней сроки в самоизоляции некоторых категорий граждан.

Введено требование о подтверждении наличия отрицательного результата лабораторного исследования материала, отобранного в течение трех суток до прибытия на территорию Республики Беларусь, на инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

Уточнены категории граждан, на которые не распространяются ограничения на въезд в Беларусь и выезд из республики.

Кроме того, разрешен наземный въезд в страну иностранцам, прибывающим в Беларусь для получения образования в учреждениях образования РБ, в целях проведения вакцинации, а также гражданам РФ, следующим в Беларусь с территории Калининградской области железнодорожным транспортом без пересадок в пути следования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.07.2021
валюта курс
EUR 3.0112
USD 2.5442
RUB 3.4317
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.07.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0112 -0.01
USD 2.5442 -0.0171
RUB 3.4317 -0.0261
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9880 2.9900
USD 2.5320 2.5360
RUB 3.4050 3.4160
подробнее

Конвертация в банках
на 16.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1840
EUR/RUB 87.5000 87.9000
USD/RUB 74.1500 74.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте