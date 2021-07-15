Постановлением Совета министров № 401 от 14 июля 2021 г. внесены изменения в постановления правительства от 8 апреля 2020 г. № 208 «О введении ограничительного мероприятия» и от 30 октября 2020 г. № 624 «О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве здравоохранения, документом отменена необходимость нахождения в самоизоляции для лиц, прибывающих на территорию Беларуси из стран, включенных в перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19 и имеющих сертификат о проведенном курсе вакцинации от COVID-19.

Курс вакцинации должен быть завершен не менее чем за 1 месяц и не более чем за 12 месяцев до даты пересечения Государственной границы Республики Беларусь.

Отменена необходимость нахождения в самоизоляции для лиц, следующих в Беларусь для проведения вакцинации против инфекции COVID-19.

Сокращены до 7 дней сроки в самоизоляции некоторых категорий граждан.

Введено требование о подтверждении наличия отрицательного результата лабораторного исследования материала, отобранного в течение трех суток до прибытия на территорию Республики Беларусь, на инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

Уточнены категории граждан, на которые не распространяются ограничения на въезд в Беларусь и выезд из республики.

Кроме того, разрешен наземный въезд в страну иностранцам, прибывающим в Беларусь для получения образования в учреждениях образования РБ, в целях проведения вакцинации, а также гражданам РФ, следующим в Беларусь с территории Калининградской области железнодорожным транспортом без пересадок в пути следования.