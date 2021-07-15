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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ОТКЛЮЧАТЬ ИНТЕРНЕТ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ АРМИЮ В ПОДАВЛЕНИИ ПРОТЕСТОВ


09:38 16.07.2021

Лукашенко 15 июля 2021 года подписал закон "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя", сообщила его пресс-служба.

Согласно информации, вносятся поправки в закон "О чрезвычайном положении", которые конкретизируют, что к беспорядкам относятся попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан.

Перечень возможных чрезвычайных мер и временных ограничений, применяемых при введении чрезвычайного положения дополняется приостановлением выпуска и распространения продукции СМИ (включая иностранных), установлением особого порядка аккредитации журналистов, ограничением доступа к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.

Уточняются и дополняются полномочия коменданта территории, на которой введено чрезвычайное положение. Расширяется круг силовых органов, привлекаемых к обеспечению режима чрезвычайного положения, за счет включения в их число военизированных организаций: МЧС, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз и Департамента финансовых расследований.

Более того, поправки в закон "О Вооруженных Силах Республики Беларусь" позволяют использовать армию для борьбы с терроризмом, охраны общественной безопасности, пресечения массовых беспорядков (в том числе, считай, мирных протестов граждан – ред.), обеспечения безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов.
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