Постановлением Совета министров № 401 от 14 июля 2021 г. внесены изменения в постановления правительства от 8 апреля 2020 г. № 208 «О введении ограничительного мероприятия» и от 30 октября 2020 г. № 624 «О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, изменениями в постановление № 208 предусмотрено сокращение срока самоизоляции для граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства, относящихся к контактам первого уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19. Самоизоляцию необходимо будет соблюдать в течение 7 календарных дней с даты последнего контакта (ранее 10 дней).

Также установлена новая форма требования о соблюдении правил поведения в самоизоляции.

Что касается изменений в постановление № 624, то в их числе:

корректировка перечня лиц, на которых не распространяется действие требования о временной приостановке пересечения Государственной границы Республики Беларусь на въезд в Беларусь в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через Государственную границу иностранными гражданами и лицами без гражданства. В частности, он дополнен следующими категориями граждан:

иностранцы, прибывающие в Беларусь для получения образования в учреждениях образования Республики Беларусь (поступления в учреждения образования Республики Беларусь), – при предъявлении ими документов (копий документов) учреждения образования Республики Беларусь, подтверждающих цель данной поездки (приглашение на обучение, справка-вызов, справка о получении образования и другое);

лица, следующие в Беларусь в целях проведения вакцинации против инфекции CОVID-19;

граждане Российской Федерации, следующие в Республику Беларусь с территории Калининградской области Российской Федерации железнодорожным транспортом без пересадок в пути следования;

распространение требования о самоизоляции в течение 7 календарных дней (ранее 10 дней) со дня прибытия в Беларусь на граждан Республики Беларусь и иностранцев, прибывших из стран, включенных в перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, размещаемый на официальном сайте Министерства здравоохранения, а также следовавших транзитом через территорию таких стран;

разрешено использовать для подтверждения отрицательного результата лабораторного исследования на инфекцию COVID-19 оригинал либо копию медицинского документа на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в системе «Путешествую без COVID-19». Это касается иностранцев, достигших шестилетнего возраста (исключение – имеющие разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь), прибывающих в Беларусь;

граждане государств – членов ЕАЭС, достигшие шестилетнего возраста (исключение – имеющие разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь), прибывающие в Республику Беларусь с территории стран ЕАЭС, представляют отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19 с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

В соответствии с постановлением № 401 Министерству здравоохранения и Государственному пограничному комитету поручено принять меры по надлежащему информированию иностранцев о соблюдении правил поведения в самоизоляции путем вручения соответствующих требований, составленных при необходимости на английском языке.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.