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СОВМИН ОПРЕДЕЛИЛ ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ БЕЛАРУСИ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ


12:09 15.07.2021

Постановлением Совета министров № 400 от 13 июля 2021 г. утверждено Положение о порядке посещения иностранными гражданами Республики Беларусь в целях вакцинации и порядке функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок на вакцинацию.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом установлено, как будет осуществляться: посещение Беларуси иностранными гражданами государств, указанных в приложении к указу № 251 от 1 июля 2021 г., и государств, с которыми Беларусью заключены международные договоры (соглашения) о взаимных безвизовых поездках граждан, в целях вакцинации против инфекции COVID-19 на срок не более пяти суток; функционирование информационной системы для сбора, обработки и учета заявок на вакцинацию от иностранцев, прибывающих в Беларусь в этих целях.

Под заявкой на вакцинацию понимается онлайн-заявка иностранца, ранее не въезжавшего в Беларусь в целях вакцинации или вакцинированного первым компонентом вакцины, заполненная на сайте.

Согласно положению, въезд и выезд иностранцев в целях вакцинации осуществляются в международных пунктах пропуска через госграницу Беларуси однократно по заявке на вакцинацию (однокомпонентной вакциной или каждым компонентом вакцины).

Для прибытия иностранцам необходимо наличие действительного паспорта или иного документа, его заменяющего, предназначенного для выезда за границу и выданного соответствующим органом государства гражданской принадлежности или международной организацией.

Въезд в Беларусь иностранцев возможен не ранее двух календарных дней до подтвержденной даты вакцинации и не позднее указанной даты.

Заявка на вакцинацию будет аннулирована в случае отсутствия на дату проведения вакцинации фактического въезда на территорию Беларуси.

Разъяснять вопросы применения постановления № 400 уполномочено Министерство здравоохранения.

Постановление вступает в силу с 15 июля 2021 г.
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