Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям № 35 от 17 мая 2021 г. утверждены Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, правилами установлены требования по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования на территории Республики Беларусь (исключение – перевозки опасных грузов, осуществляемые в международном сообщении (транзитные перевозки опасных грузов по территории Беларуси, экспорт опасных грузов из Беларуси, импорт в Беларусь), регламентированы взаимоотношения субъектов перевозки опасных грузов.

Правила обязаны соблюдать: субъекты перевозки опасных грузов; организации, осуществляющие подготовку работников субъектов перевозки, занятых перевозкой опасных грузов, организации, осуществляющие изготовление, ремонт, проверки цистерн и их оборудования, тары и упаковки для перевозки опасных грузов.

Под действие правил не попадают:

технологические перемещения опасных грузов автомобильным транспортом внутри территории организации, на которых осуществляются их производство, переработка, хранение, применение или уничтожение, если такие перемещения осуществляются без выхода на автомобильные дороги общего пользования;

перевозки, перечисленные в подразделах 1.1.3.1–1.1.3.5, 1.1.3.7–1.1.3.10 приложения А к Соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов;

перевозки в отношении объектов перевозки опасных грузов, включенных в перечень потенциально опасных объектов, производств и связанных с ними видов деятельности, имеющих специфику военного применения, подлежащих надзору, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 января 2013 г. № 66;

перевозки топлива для заправок воздушных судов учреждений, работающих по обеспечению национальной безопасности Республики Беларусь, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, поиску и спасению, выполнению санитарных рейсов, в том числе при проведении в этих целях внезапных учений (тренировок).

Правилами, в частности, определены:

вопросы допуска транспортных средств на территорию грузоотправителя и принятие опасных грузов к перевозке;

требования к проведению погрузочно-разгрузочных работ;

требования к движению транспортных средств;

требования к системе информации об опасности;

требования к техническому обеспечению перевозок;

требования к лицам, занятым перевозкой опасных грузов автомобильным транспортом;

особенности организации и технического обеспечения перевозок отдельных классов опасных грузов.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.