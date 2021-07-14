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МЧС БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
09:54 15.07.2021
Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям № 35 от 17 мая 2021 г. утверждены Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, правилами установлены требования по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования на территории Республики Беларусь (исключение – перевозки опасных грузов, осуществляемые в международном сообщении (транзитные перевозки опасных грузов по территории Беларуси, экспорт опасных грузов из Беларуси, импорт в Беларусь), регламентированы взаимоотношения субъектов перевозки опасных грузов.
Правила обязаны соблюдать: субъекты перевозки опасных грузов; организации, осуществляющие подготовку работников субъектов перевозки, занятых перевозкой опасных грузов, организации, осуществляющие изготовление, ремонт, проверки цистерн и их оборудования, тары и упаковки для перевозки опасных грузов.
Под действие правил не попадают:
технологические перемещения опасных грузов автомобильным транспортом внутри территории организации, на которых осуществляются их производство, переработка, хранение, применение или уничтожение, если такие перемещения осуществляются без выхода на автомобильные дороги общего пользования;
перевозки, перечисленные в подразделах 1.1.3.1–1.1.3.5, 1.1.3.7–1.1.3.10 приложения А к Соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов;
перевозки в отношении объектов перевозки опасных грузов, включенных в перечень потенциально опасных объектов, производств и связанных с ними видов деятельности, имеющих специфику военного применения, подлежащих надзору, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 января 2013 г. № 66;
перевозки топлива для заправок воздушных судов учреждений, работающих по обеспечению национальной безопасности Республики Беларусь, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, поиску и спасению, выполнению санитарных рейсов, в том числе при проведении в этих целях внезапных учений (тренировок).
Правилами, в частности, определены:
вопросы допуска транспортных средств на территорию грузоотправителя и принятие опасных грузов к перевозке;
требования к проведению погрузочно-разгрузочных работ;
требования к движению транспортных средств;
требования к системе информации об опасности;
требования к техническому обеспечению перевозок;
требования к лицам, занятым перевозкой опасных грузов автомобильным транспортом;
особенности организации и технического обеспечения перевозок отдельных классов опасных грузов.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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