Постановлением Министерства финансов № 46 от 30 июня 2021 г. утверждена Инструкция, которой определен порядок сбора у физлиц отработанных автомобильных нейтрализаторов выхлопных газов (катализаторов) и лямбда-зондов (кислородных датчиков) как лома и отходов драгоценных металлов.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, автокатализаторы и зонды у физлиц могут собирать юрлица и ИП при наличии специальных разрешений (лицензий) на деятельность, связанную с драгметаллами и драгоценными камнями, составляющими работами и услугами которой являются сбор и переработка лома и отходов драгметаллов и (или) драгоценных камней, поступающих от юр- и физлиц.

Сбор может производиться: в объектах (в местах) выполнения работ и (или) оказания услуг, указанных в специальном разрешении (лицензии); путем проведения выездных сборов.

Согласно инструкции, автокатализаторы принимаются в виде: штампованной оболочки, содержащей каталитический носитель (керамический блок в виде сот, металлический блок в виде сот из гофрированной фольги); керамического (металлического) блока, извлеченного из штампованной оболочки, который принимается вне зависимости от фактического состояния (в разрушенном, оплавленном, раздробленном, измельченном состоянии).

Что касается приемки зондов, то они должны быть в целом виде, с сохранением всех элементов, предусмотренных конструкцией зонда.

Ведомственное постановление от 31 марта 2008 г. № 48 «О сборе у физических лиц автомобильных катализаторов как лома, содержащего драгоценные металлы» признается утратившим силу.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.