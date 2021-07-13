ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.07.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНФИН БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛ ПОРЯДОК СБОРА У ГРАЖДАН ЛОМА АВТОЗАПЧАСТЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ ДРАГМЕТАЛЛЫ


15:11 13.07.2021

Постановлением Министерства финансов № 46 от 30 июня 2021 г. утверждена Инструкция, которой определен порядок сбора у физлиц отработанных автомобильных нейтрализаторов выхлопных газов (катализаторов) и лямбда-зондов (кислородных датчиков) как лома и отходов драгоценных металлов.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, автокатализаторы и зонды у физлиц могут собирать юрлица и ИП при наличии специальных разрешений (лицензий) на деятельность, связанную с драгметаллами и драгоценными камнями, составляющими работами и услугами которой являются сбор и переработка лома и отходов драгметаллов и (или) драгоценных камней, поступающих от юр- и физлиц.

Сбор может производиться: в объектах (в местах) выполнения работ и (или) оказания услуг, указанных в специальном разрешении (лицензии); путем проведения выездных сборов.

Согласно инструкции, автокатализаторы принимаются в виде: штампованной оболочки, содержащей каталитический носитель (керамический блок в виде сот, металлический блок в виде сот из гофрированной фольги); керамического (металлического) блока, извлеченного из штампованной оболочки, который принимается вне зависимости от фактического состояния (в разрушенном, оплавленном, раздробленном, измельченном состоянии).

Что касается приемки зондов, то они должны быть в целом виде, с сохранением всех элементов, предусмотренных конструкцией зонда.

Ведомственное постановление от 31 марта 2008 г. № 48 «О сборе у физических лиц автомобильных катализаторов как лома, содержащего драгоценные металлы» признается утратившим силу.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.07.2021
валюта курс
EUR 3.0521
USD 2.5704
RUB 3.4456
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.07.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0422 -0.0099
USD 2.5663 -0.0041
RUB 3.4669 +0.0213
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0380 3.0420
USD 2.5630 2.5670
RUB 3.4580 3.4650
подробнее

Конвертация в банках
на 13.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1830 1.1880
EUR/RUB 87.6500 87.9500
USD/RUB 74.0000 74.2500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте