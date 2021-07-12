|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕН ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА ДРЕВЕСИНЫ
12:31 13.07.2021
Постановлением Министерства лесного хозяйства № 9 от 5 июля 2021 г. лесоустроительное республиканское унитарное предприятие «Белгослес» определено оператором единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документ разработан в соответствии с указом от 18 февраля 2021 г. № 50 «О совершенствовании деятельности по учету древесины». Цель указа – учет, контроль и рациональное использование древесины в заготовленном виде.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС) предназначена для формирования, обработки, анализа, контроля и хранения информации о подлежащей заготовке, заготовленной, вывезенной, транспортируемой и реализованной древесине.
Учету в ЕГАИС подлежит древесина, заготовленная на землях лесного фонда, ее вывозка, транспортировка и реализация.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 12.07.2021
Курсы в банках
на 13.07.2021
Конвертация в банках
на 13.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте