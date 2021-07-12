Постановлением Министерства лесного хозяйства № 9 от 5 июля 2021 г. лесоустроительное республиканское унитарное предприятие «Белгослес» определено оператором единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документ разработан в соответствии с указом от 18 февраля 2021 г. № 50 «О совершенствовании деятельности по учету древесины». Цель указа – учет, контроль и рациональное использование древесины в заготовленном виде.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС) предназначена для формирования, обработки, анализа, контроля и хранения информации о подлежащей заготовке, заготовленной, вывезенной, транспортируемой и реализованной древесине.

Учету в ЕГАИС подлежит древесина, заготовленная на землях лесного фонда, ее вывозка, транспортировка и реализация.