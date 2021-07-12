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МИНТРАНС ОПРЕДЕЛИЛ ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА, ОБРАБОТКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ В АЭРОПОРТАХ БЕЛАРУСИ


11:47 13.07.2021

Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций № 15-П от 14 июня 2021 г. утверждены авиационные правила «Организация обслуживания пассажиров и багажа, обработки грузов и почты в аэропортах Республики Беларусь».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, авиационными правилами установлены:

порядок организации обслуживания пассажиров и багажа, обработки грузов и почты в аэропортах Республики Беларусь;

требования к аэропортам (их подразделениям) Беларуси и юрлицам, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, зарегистрированным в установленном законодательством порядке в Республике Беларусь, имеющим договор (соглашение) с главным юрлицом аэропорта на выполнение процедур по обслуживанию пассажиров и багажа, обработке грузов и почты и уполномоченным от имени перевозчика осуществлять такие процедуры в аэропортах Беларуси при выполнении внутренних и (или) международных воздушных перевозок.

«Организация обслуживания пассажиров и багажа, обработки грузов и почты в аэропортах Республики Беларусь является одним из видов аэропортовой деятельности, сертифицируемым в установленном законодательством порядке специально уполномоченным органом в области гражданской авиации», – говорится в документе.

Деятельность обслуживающей организации по выполнению указанных процедур производится в соответствии с требованиями по безопасности полетов и принципами менеджмента качества ISO 9000.

Правилами определено, что обслуживание вылетающих пассажиров должно быть организовано согласно утвержденной руководителем обслуживающей организации технологии. Она должна отвечать таким требованиям как: высокая культура организации обслуживания пассажиров и багажа; взаимодействие с заинтересованными службами аэропорта, четкость и правильная организация работы; обеспечение своевременной посадки пассажиров и погрузки багажа.

Что касается требований к технологиям, в соответствии с которыми должны обрабатываться грузы и почта в аэропортах Республики Беларусь, то к ним отнесены: контроль за перемещением груза и почты; максимальное сокращение времени на обработку груза и почты; обеспечение своевременной загрузки, выгрузки груза и почты, в соответствии с технологическими графиками обслуживания воздушных судов.

Также правилами установлены:

критерии обслуживания пассажиров и багажа в аэропортах Республики Беларусь;

критерии обслуживания пассажиров с ограниченными физическими возможностями в аэропортах Республики Беларусь;

перечень вопросов для проведения сертификационной проверки обслуживающей организации по организации обслуживания пассажиров и багажа в аэропортах Республики Беларусь;

перечень вопросов для проведения сертификационной проверки обслуживающей организации по организации обработки грузов и почты в аэропортах Республики Беларусь.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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