Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 47 от 28 июня 2021 г. утверждены формы уведомлений для включения сведений в Торговый реестр Республики Беларусь, внесения изменений в сведения, ранее включенные в этот реестр, исключения сведений из этого реестра.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, указанные формы уведомлений размещены на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговля и доступны для скачивания по ссылке.

Одновременно в постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 18 января 2019 г. № 5 «О порядке оформления предварительных заказов в объектах общественного питания» внесены правки редакционно-технического характера.

Постановление вступило в силу 11 июля 2021 г.