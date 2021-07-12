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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УСТАНОВЛЕНЫ ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В ТОРГОВЫЙ РЕЕСТР БЕЛАРУСИ
09:57 13.07.2021
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 47 от 28 июня 2021 г. утверждены формы уведомлений для включения сведений в Торговый реестр Республики Беларусь, внесения изменений в сведения, ранее включенные в этот реестр, исключения сведений из этого реестра.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, указанные формы уведомлений размещены на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговля и доступны для скачивания по ссылке.
Одновременно в постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 18 января 2019 г. № 5 «О порядке оформления предварительных заказов в объектах общественного питания» внесены правки редакционно-технического характера.
Постановление вступило в силу 11 июля 2021 г.
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