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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА УКАЗА О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

14:34 12.07.2021 Министерство антимонопольного регулирования и торговли подвело итоги общественного обсуждения проекта указа «О мерах по совершенствованию государственного регулирования потребительского рынка». Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект направлен на оказание поддержки отечественным производителям продовольственных товаров и создание условий для обеспечения национальной продовольственной безопасности. Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 25 июня по 5 июля 2021 г. Ознакомиться с результатами рассмотрения поступивших предложений и замечаний можно на сайте НЦПИ.