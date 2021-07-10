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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА УКАЗА О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
14:34 12.07.2021
Министерство антимонопольного регулирования и торговли подвело итоги общественного обсуждения проекта указа «О мерах по совершенствованию государственного регулирования потребительского рынка».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект направлен на оказание поддержки отечественным производителям продовольственных товаров и создание условий для обеспечения национальной продовольственной безопасности.
Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 25 июня по 5 июля 2021 г.
Ознакомиться с результатами рассмотрения поступивших предложений и замечаний можно на сайте НЦПИ.
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