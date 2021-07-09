На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям «Об утверждении Правил по обеспечению промышленной безопасности при добыче нефти и газа».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект подготовлен с целью комплексной переработки Правил по обеспечению промышленной безопасности при добыче нефти и газа, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям № 55 от 22 ноября 2013 г., в связи с изменением законодательства в области промышленной безопасности и с учетом практики их применения.

Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 12 по 22 июля 2021 г.