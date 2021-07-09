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МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛ ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ МЕДПОМОЩИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ


10:48 12.07.2021

Постановлением Министерства здравоохранения № 65 от 28 мая 2021 г. утверждено Положение об особенностях оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, госорганизации здравоохранения оказывают медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий в соответствии со своими лечебно-диагностическими возможностями.

Что касается негосударственных организаций здравоохранения, то оказание ими такой медпомощи осуществляется с учетом особенностей, изложенных в главе 32 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного указом № 450 от 1 сентября 2010 г.

Организации здравоохранения будут обеспечивать условия для дистанционного взаимодействия медицинских работников между собой, с пациентами или лицами.

В целях идентификации и аутентификации участников такого взаимодействия при оказании медпомощи с применением телемедицинских технологий используется единая система идентификации физических и юридических лиц или иные процедуры (системы) проверки данных.

Также Положением определено, какую информацию организация здравоохранения, оказывающая медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий, должна предоставлять пациенту или лицам, в том числе в интернете.

Постановление вступает в силу с 23 июля 2021 г.
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