С 9 июля 2021 г. в связи с вступлением в силу новой редакции Закона от 22 июля 2003 г. № 226-З ”О валютном регулировании и валютном контроле“ (закон № 226-З) и указа от 8 июля 2021 г. № 265 упрощается порядок исполнения внешнеторговых договоров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, указом № 265 внесены изменения в ряд указов, в том числе в указ от 27 марта 2008 г. № 178 ˮО порядке проведения и контроля внешнеторговых операций“ (указ № 178).

В частности, из указа № 178 исключены положения, устанавливающие предельные сроки завершения внешнеторговых операций. Также исключены нормы о продлении сроков завершения внешнеторговых операций на основании разрешений Национального банка. Согласно предусмотренной в законе № 226-З концепции, сроки исполнения обязательств устанавливаются на договорной основе (по соглашению сторон) с учетом экономической целесообразности.

Кроме того, новая редакция указа № 178 не содержит ограничений в отношении способов завершения внешнеторговых операций и порядка расчетов по внешнеторговым договорам. При этом согласно закону № 226-З, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – резидентов с 9 июля 2021 г. предусмотрена обязанность по зачислению белорусских рублей и (или) иностранной валюты на свои счета, открытые в банках Республики Беларусь (репатриация), по валютным договорам, предусматривающим экспорт, а при импорте – белорусских рублей и (или) иностранной валюты в случае возврата денежных средств при неисполнении или исполнении не в полном объеме нерезидентом своих обязательств. Помимо этого, в законе № 226-З установлены случаи, в которых разрешается увеличить срок репатриации, а также определена дата, с которой прекращается обязанность резидента по репатриации в каждом конкретном случае. Также с принятием указа № 265 отменена обязанность резидентов регистрировать внешнеторговые договоры в банках.

Нормативные правовые акты, принятые до 9 июля 2021 г. в развитие указа № 178, будут приведены в соответствие с положениями указа № 265 в установленном порядке.

Указом № 265 также установлено, что действие положений указа № 178, связанных с обязанностью резидентов обеспечить завершение внешнеторговых операций в сроки, установленные в соответствии с действующим до 9 июля 2021 г. законодательством, не распространяется на внешнеторговые операции, сроки завершения которых истекают в период с 21 июня по 8 июля 2021 г. Таким образом, по внешнеторговым операциям, сроки завершения которых истекают в этот период, резидентам не требуется получения разрешения Национального банка на продление этих сроков.

Начиная с 9 июля 2021 года, не требуется обращаться в Национальный банк за продлением сроков завершения внешнеторговых операций.

Также с 9 июля 2021 г. не применяются в работе выданные Национальным банком разрешения на продление сроков завершения внешнеторговых операций. Сроки репатриации по договорам, предусматривающим экспорт (импорт), в том числе по которым сроки завершения внешнеторговых операций были продлены разрешениями Национального банка, определяются резидентами исходя из условий этих договоров в соответствии с требованиями статьи 19 закона № 226-З и главы 3 Инструкции о проведении валютных операций, утвержденной постановлением правления Национального банка от 31 мая 2021 г. № 147.

Исходя из требований закона №226-З и указа № 265, по договорам, по которым сроки исполнения обязательств нерезидентов наступили до вступления в силу закона № 226-З, в целях определения сроков репатриации в качестве даты исполнения нерезидентом его обязательств следует рассматривать 9 июля 2021 г. Поскольку максимальный период, необходимый для осуществления банками, Банком развития, иностранными банками платежа и перевода денежных средств, не может превышать 30 календарных дней (за исключением случаев замораживания иностранными банками денежных средств, блокирования финансовых операций вследствие применения международных санкций), по таким договорам резидентам следует обеспечить зачисление валютной выручки на свои счета в банках Республики Беларусь не позднее 8 августа 2021 г.

В противном случае в эти же сроки резидентам необходимо принять иные меры, на период осуществления которых сроки репатриации будут продлеваться (внести изменения в установленные договором сроки исполнения обязательств нерезидентов или обеспечить наличие оснований для продления сроков репатриации, указанных в пункте 6 статьи 19 закона № 226-З).

По договорам, сроки исполнения обязательств нерезидента по которым наступают, начиная с 9 июля 2021 г., в целях определения сроков репатриации используются сроки исполнения обязательств нерезидентов согласно этим договорам. При этом подход к продлению сроков репатриации используется аналогичный вышеизложенному.