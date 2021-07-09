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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ УРЕГУЛИРОВАНЫ СОВМИНОМ


15:19 09.07.2021

Совет министров 7 июля 2021 г. принял постановление № 395, направленное на реализацию Закона Республики Беларусь от 4 января 2021 г. № 82-З «Об изменении законов по вопросам рекламы».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, правовым актом утверждены положения о порядке: выдачи, продления действия, переоформления и прекращения действия разрешения на размещение средства наружной рекламы; проведения торгов на право размещения средств рекламы на недвижимом имуществе.

Кроме того, установлены: требования к размещению средств наружной рекламы в пределах придорожной полосы (контролируемой зоны) автомобильной дороги, красных линий улиц, дорог или площадей населенных пунктов; перечень средств наружной рекламы, размещение которых допускается без наличия разрешения на размещение средства наружной рекламы.

Согласно документу, не требуется переоформление разрешений на размещение средств наружной рекламы, выданных до вступления в силу постановления.

«Срок действия разрешений на размещение средств наружной рекламы, выданных до вступления в силу настоящего постановления, за исключением разрешений на размещение средств наружной рекламы на недвижимых материальных историко-культурных ценностях, их территориях и в зонах их охраны, увеличенный в соответствии с настоящим постановлением, продлевается автоматически на соответствующий срок», – говорится в правовом акте.

Помимо этого, скорректирован ряд постановлений правительства. Среди них:

от 25 марта 1998 г. № 460 «О Межведомственном совете по рекламе»;

от 9 июля 2013 г. № 603 «Об утверждении Положения о порядке производства и размещения (распространения) социальной рекламы, состава Межведомственного совета по рекламе и внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам рекламы».

В числе постановлений Совета Министров, утративших силу, – от 12 ноября 2007 г. № 1497 «О реализации Закона Республики Беларусь «О рекламе».

Давать разъяснения по вопросам применения постановления № 395 уполномочено Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Основные положения постановления вступили в силу 8 июля 2021 г.
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