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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ВОПРОСЫ ОБРАЩЕНИЯ НЕФТЯНОГО ЖИДКОГО ТОПЛИВА


12:55 09.07.2021

На общественное обсуждение вынесен проект указа, предметом правового регулирования которого являются общественные отношения, связанные с осуществлением обращения нефтяного жидкого топлива в Беларуси.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом указа предусмотрено внесение изменений в указы: от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь»; от 15 октября 2007 г. № 498 «О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц», а также признание утратившим силу декрета от 12 июля 2005 г. № 9 «О дополнительных мерах по борьбе с незаконным обращением нефтяного жидкого топлива в Республике Беларусь».

В связи с отменой правового регулирования общественных отношений в соответствии с декретом № 9 проектом предусматривается исключение:

из сферы контрольной деятельности налоговых органов контроля за соблюдением законодательства об обращении нефтяного жидкого топлива из перечня вопросов, которые могут быть проверены в ходе внеплановой тематической оперативной проверки, вопроса соблюдения проверяемыми субъектами законодательства об обороте на территории республики нефтяного жидкого топлива (Указ № 510);

из Указа № 498 – соответствующей сферы жизнедеятельности населения, по которой налоговые органы имели право давать разъяснения.

Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 9 по 19 июля 2021 г. на электронный адрес: с пометкой «Обсуждение постановления».
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