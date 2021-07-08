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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ОТМЕНЕНО ТРЕБОВАНИЕ О СПЕЦМАРКИРОВКЕ МОРОЖЕНОГО И ДЕСЕРТОВ БЕЗ МОЛОЧНОГО ЖИРА И БЕЛКА
10:39 09.07.2021
Постановлением Совета министров № 393 от 6 июля 2021 г. внесены изменения в перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства по налогам и сборам, с 8 июля 2021 г. маркировке средствами идентификации не подлежит мороженое и десерты без содержания молочных жиров и (или) молочного белка в составе.
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