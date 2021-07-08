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ПРАВОВЫЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ В БЕЛАРУСИ
18:31 08.07.2021
Лукашенко подписал 8 июля указ № 265, которым совершенствуются правовые условия осуществления внешнеторговой деятельности, сообщает его пресс-служба.
«Документ принят в целях приведения законодательных актов в соответствие с новой редакцией закона "О валютном регулировании и валютном контроле" от 30 июня 2020 года», - говорится в комментарии.
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