НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ПРАВОВЫЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ В БЕЛАРУСИ

18:31 08.07.2021 Лукашенко подписал 8 июля указ № 265, которым совершенствуются правовые условия осуществления внешнеторговой деятельности, сообщает его пресс-служба. «Документ принят в целях приведения законодательных актов в соответствие с новой редакцией закона "О валютном регулировании и валютном контроле" от 30 июня 2020 года», - говорится в комментарии.