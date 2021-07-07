Мобильные операторы связи получили статус участников финансового рынка. Об этом говорится в указе № 260 от 6 июля 2021 года.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, операторы «обязаны соблюдать предъявляемые к ним требования законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

Контроль за деятельностью операторов сотовой подвижной электросвязи возложен на Министерство связи и информатизации. При этом проводить проверки и надзорную деятельность имеет право и президент.

Основные положения указа вступают в силу через три месяца после опубликования.