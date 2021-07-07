|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МОБИЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ БЕЛАРУСИ ПОЛУЧИЛИ СТАТУС УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
12:53 08.07.2021
Мобильные операторы связи получили статус участников финансового рынка. Об этом говорится в указе № 260 от 6 июля 2021 года.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, операторы «обязаны соблюдать предъявляемые к ним требования законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».
Контроль за деятельностью операторов сотовой подвижной электросвязи возложен на Министерство связи и информатизации. При этом проводить проверки и надзорную деятельность имеет право и президент.
Основные положения указа вступают в силу через три месяца после опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 07.07.2021
Курсы в банках
на 08.07.2021
Конвертация в банках
на 08.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте