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МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК ОБЕЗЛИЧИВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДПОМОЩИ


11:39 08.07.2021

Постановлением Министерства здравоохранения № 64 от 28 мая 2021 г. утверждена Инструкция о порядке обезличивания персональных данных лиц, которым оказывается медицинская помощь.

«Инструкция разработана в целях соблюдения врачебной тайны и обеспечения защиты информации о пациенте в рамках эксплуатации централизованной информационной системы здравоохранения», - говорится в документе.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, обезличиванию подлежат следующие персональные данные:

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется);

данные о серии и номере документов, подтверждающих основные и дополнительные персональные данные;

идентификационный номер (при наличии);

номера дома, корпуса и квартиры места жительства (места пребывания);

фотоизображение (цифровой фотопортрет) (при наличии);

данные о роде деятельности;

информация о результатах патологоанатомического вскрытия для установления причины смерти.

Постановление вступает в силу с 23 июля 2021 г.
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