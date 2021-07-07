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МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК ОБЕЗЛИЧИВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДПОМОЩИ

11:39 08.07.2021 Постановлением Министерства здравоохранения № 64 от 28 мая 2021 г. утверждена Инструкция о порядке обезличивания персональных данных лиц, которым оказывается медицинская помощь. «Инструкция разработана в целях соблюдения врачебной тайны и обеспечения защиты информации о пациенте в рамках эксплуатации централизованной информационной системы здравоохранения», - говорится в документе. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, обезличиванию подлежат следующие персональные данные: фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется); данные о серии и номере документов, подтверждающих основные и дополнительные персональные данные; идентификационный номер (при наличии); номера дома, корпуса и квартиры места жительства (места пребывания); фотоизображение (цифровой фотопортрет) (при наличии); данные о роде деятельности; информация о результатах патологоанатомического вскрытия для установления причины смерти. Постановление вступает в силу с 23 июля 2021 г.