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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ РАЗРЕШИЛИ РАСЧЕТЫ В ВАЛЮТЕ ПРИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКАХ
10:43 08.07.2021
Постановлением Совета министров и Национального банка №392/7 от 6 июля 2021 года при грузоперевозках предоставлено право до 1 января 2025 года производить расчеты в иностранной валюте.
«…до 1 января 2025 г. разрешается использование иностранной валюты юридическими лицами – резидентами, индивидуальными предпринимателями – резидентами при проведении расчетов с юридическими лицами – резидентами, индивидуальными предпринимателями – резидентами, осуществляющими транспортную и (или) транспортно-экспедиционную деятельность, за перевозку и (или) экспедирование грузов за пределы и из-за пределов Республики Беларусь, за пределами Республики Беларусь, при транзите через территорию Республики Беларусь», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.
Постановление вступает в силу с 9 июля 2021 года.
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