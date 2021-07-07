Постановлением Совета министров и Национального банка №392/7 от 6 июля 2021 года при грузоперевозках предоставлено право до 1 января 2025 года производить расчеты в иностранной валюте.

«…до 1 января 2025 г. разрешается использование иностранной валюты юридическими лицами – резидентами, индивидуальными предпринимателями – резидентами при проведении расчетов с юридическими лицами – резидентами, индивидуальными предпринимателями – резидентами, осуществляющими транспортную и (или) транспортно-экспедиционную деятельность, за перевозку и (или) экспедирование грузов за пределы и из-за пределов Республики Беларусь, за пределами Республики Беларусь, при транзите через территорию Республики Беларусь», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Постановление вступает в силу с 9 июля 2021 года.