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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ЗАКОНА О СОВМЕСТНОМ ДОМОВЛАДЕНИИ В БЕЛАРУСИ ВСТУПАЕТ В СИЛУ 8 ИЮЛЯ
09:58 08.07.2021
Постановлением Совета министров № 384 от 2 июля 2021 г. приняты меры по реализации Закона Республики Беларусь от 4 января 2021 г. № 78-З, которым в новой редакции изложен закон о совместном домовладении.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, постановлением утверждены положения о порядке:
уплаты обязательных платежей в отношении общего имущества совместного домовладения в случае расположения в нежилом капитальном строении (здании, сооружении) жилых изолированных помещений;
проведения местным исполнительным и распорядительным органом либо уполномоченной им организацией открытого конкурса по выбору уполномоченного лица;
формирования и ведения государственного реестра организаций, которые могут выступать уполномоченным лицом по управлению общим имуществом совместного домовладения.
Также установлены:
перечень дополнительных услуг, связанных с обслуживанием общего имущества совместного домовладения в нежилом капитальном строении;
требования к содержанию бюллетеней для голосования на общем собрании участников совместного домовладения и на общем собрании членов товарищества собственников и порядку его заполнения.
Кроме того, правовым актом предусмотрено внесение изменений в ряд постановлений Совета Министров, в том числе от 4 марта 2015 г. № 161 «Об утверждении Типового договора о совместном домовладении и Типового устава товарищества собственников».
Что касается договоров о совместном домовладении, заключенных до вступления в силу постановления № 384, то они должны быть приведены в соответствие (в шестимесячный срок с 8 июля 2021 г.) с Типовым договором о совместном домовладении, утвержденным постановлением Совета Министров от 4 марта 2015 г. № 161 (в редакции постановления № 384).
Вопросы применения данного правового акта поручено разъяснять Государственному комитету по имуществу (в пределах его компетенции).
Постановление вступает в силу с 8 июля 2021 г.
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