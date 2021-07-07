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В БЕЛАРУСИ УТОЧНЕНЫ ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФАТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ


18:01 07.07.2021

Постановлением Министерства здравоохранения № 70 от 28 мая 2021 г. утверждена Инструкция о порядке и условиях проведения профессиональной аттестации медицинских, фармацевтических и иных работников здравоохранения (не распространяется на медицинских работников Государственного комитета судебных экспертиз).

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, основные задачи аттестации:

оценка уровня теоретической подготовки работников;

оценка овладения ими практическими навыками и умениями применять их в своей профессиональной деятельности;

повышение ответственности работников за выполнение профессиональных обязанностей;

стимулирование, в том числе материальное, профессионального роста работников;

решение иных задач кадрового обеспечения здравоохранения.

Работникам здравоохранения, у которых на день вступления в силу данного постановления имеется действующая квалификационная категория, необходимо пройти профаттестацию на ее подтверждение по истечении четырех лет и девяти месяцев со дня вступления в силу постановления № 70.

Документы на подтверждение квалификационной категории такие работники должны подать в аттестационные комиссии не позднее трех месяцев до окончания пяти лет со дня вступления правового акта в силу.

Ведомственное постановление от 22 декабря 2008 г. № 232 «О присвоении (снижении, лишении) квалификационных категорий работникам здравоохранения» со всеми изменениями и дополнениями признается утратившим силу.

Постановление вступает в силу с 23 июля 2021 г.
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