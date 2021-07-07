Совет министров 2 июля 2021 г. принял постановление № 376 «О вопросах перевозки опасных грузов и промышленной безопасности».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом, в частности, утверждены положения о порядке выдачи: свидетельств о подготовке работников субъектов перевозки, занятых перевозкой опасных грузов, их дубликатов; разрешений на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов, их дубликатов.

Первым Положением определен порядок выдачи свидетельств о подготовке: водителя механического транспортного средства для выполнения перевозки опасных грузов; специалиста, ответственного по вопросам безопасности перевозки опасных грузов; авиационного персонала для выполнения перевозки опасных грузов воздушным транспортом.

Свидетельство выдается Департаментом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госпромнадзор) указанным водителям, специалистам, авиационному персоналу после их подготовки или переподготовки в обучающей организации, имеющей соответствующее разрешение, выданное Госпромнадзором в соответствии с законодательством об административных процедурах.

Что касается водителей, являющимся военнослужащими Вооруженных Сил Республики Беларусь, транспортных войск и органов пограничной службы, то такие свидетельства им выдаются соответственно Министерством обороны и Государственным пограничным комитетом в установленном данными ведомствами порядке.

Вторым Положением установлен порядок выдачи разрешений на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов, внесения в них изменений, продления срока действия, выдачи дубликатов, прекращения действия разрешений.

Также правовым актом вносятся изменения в ряд постановлений правительства. Среди них - от 5 августа 2016 г. № 613 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О промышленной безопасности»; от 5 августа 2016 г. № 614 «О некоторых вопросах экспертизы промышленной безопасности».

Документ разработан в целях совершенствования деятельности в области промышленной безопасности.

Постановление вступает в силу с 8 июля 2021 г.