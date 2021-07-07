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МАРТ ВНЕСЛО ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСОК ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТОРГОВЛИ В АССОРТИМЕНТНЫЕ ПЕРЕЧНИ


13:55 07.07.2021

В рамках приведения нормативных правовых актов в соответствие с внесенными изменениями в Закон Республики Беларусь «О государственном регулировании торговли и общественного питания», принято постановление МАРТ № 46 «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 19 ноября 2020 г. № 74».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, принятие постановления № 46 обусловлено изменениями, произошедшими в структуре видов и типов розничных торговых объектов в соответствии с постановлением МАРТ от 7 апреля 2021 г. № 23 «О классификации торговых объектов по видам и типам».

Приложение 1 к постановлению МАРТ от 19 ноября 2020 № 74 «О перечнях товаров» дополнено перечнем товаров для прочих магазинов торговой площадью до 200 кв. м. Изменена торговая площадь гастрономов с 200-999 кв. м до 200-599 кв. м. Приложение 3 и приложение 4 к постановлению № 74 дополнено типом «прочие магазины».

Из перечней для продовольственных магазинов исключены позиции «Дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства, в том числе: «мыло антибактериальное, бактерицидное для гигиенической обработки кожных покровов; салфетки антибактериальные, дезинфицирующие, обеззараживающие для гигиенической обработки кожных покровов; гели, спреи, жидкости дезинфицирующие, антибактериальные, обеззараживающие для гигиенической обработки кожных покровов; дезинфицирующие средства для обработки поверхностей бытового назначения, перчатки защитные одноразовые, предназначенные для индивидуального применения».

В связи с изменениями в ассортиментной политике отдельных производителей в перечне товаров позиция «сыры твердые» изменена на позицию «сыры твердые, полутвердые», позиция «сухие картофелепродукты» заменена позицией «сухие картофелепродукты, чипсы злаковые и из других видов сырья».

Отдельные приложения к постановлению № 74 дополнены пунктами для магазинов со смешанным или комбинированным ассортиментом товаров для определения ассортиментных перечней.

Постановление № 46 вступает в силу с 8 июля 2021 г.
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