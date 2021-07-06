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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
КОНКРЕТИЗИРОВАН ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРОМ И ЗАКАЗЧИКАМИ ГОСЗАКУПОК МЕДИЗДЕЛИЙ - МИНЗДРАВ
11:52 07.07.2021
Вступило в силу постановление Министерства здравоохранения Беларуси от 9 июня 2021 г. № 78 «О порядке взаимодействия организатора и заказчиков при осуществлении государственных закупок».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, документом конкретизирован порядок взаимодействия между организатором и заказчиками госзакупок медицинских изделий, запасных частей к ним.
Постановлением утверждена новая Инструкция о порядке взаимодействия организатора и заказчиков при осуществлении государственных закупок медицинских изделий запасных частей к ним. Документом определены функции организатора и заказчиков, порядок и сроки подачи заказчиками сведений о необходимости закупки, установлена форма заявки на закупку медицинских изделий.
Постановление Министерства здравоохранения от 17 апреля 2013 г. № 31 «О некоторых вопросах государственных закупок медицинской техники, изделий медицинского назначения, лекарственных средств и лечебного питания» признано утратившим силу.
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