Вступило в силу постановление Министерства здравоохранения Беларуси от 9 июня 2021 г. № 78 «О порядке взаимодействия организатора и заказчиков при осуществлении государственных закупок».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, документом конкретизирован порядок взаимодействия между организатором и заказчиками госзакупок медицинских изделий, запасных частей к ним.

Постановлением утверждена новая Инструкция о порядке взаимодействия организатора и заказчиков при осуществлении государственных закупок медицинских изделий запасных частей к ним. Документом определены функции организатора и заказчиков, порядок и сроки подачи заказчиками сведений о необходимости закупки, установлена форма заявки на закупку медицинских изделий.

Постановление Министерства здравоохранения от 17 апреля 2013 г. № 31 «О некоторых вопросах государственных закупок медицинской техники, изделий медицинского назначения, лекарственных средств и лечебного питания» признано утратившим силу.