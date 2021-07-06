|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДО 16 ИЮЛЯ МОЖНО ОБСУДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ГОСРЕГИСТРАЦИИ ИЗДЕЛИЙ МЕДНАЗНАЧЕНИЯ
18:00 06.07.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства здравоохранения.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом предусмотрено внесение изменений в Инструкцию о порядке проведения комплекса предварительных технических работ, предшествующих государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники, внесению изменений в регистрационное досье на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, ранее зарегистрированные в Беларуси (утверждена постановлением Министерства здравоохранения № 55 от 23 апреля 2015 г.).
Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 6 по 16 июля 2021 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 06.07.2021
Курсы в банках
на 06.07.2021
Конвертация в банках
на 06.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте