На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства здравоохранения.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом предусмотрено внесение изменений в Инструкцию о порядке проведения комплекса предварительных технических работ, предшествующих государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники, внесению изменений в регистрационное досье на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, ранее зарегистрированные в Беларуси (утверждена постановлением Министерства здравоохранения № 55 от 23 апреля 2015 г.).

Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 6 по 16 июля 2021 г.